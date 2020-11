Marina: ‘Presidente se esconde atrás da mentira a fim de se safar das atrocidades que diz’.

Depois de Jair Bolsonaro afirmar que não disse o que disse, quando comparou a COVID-19 com uma “gripezinha”, o bombardeio de críticas foi grande. A ex-ministra Marina Silva foi uma que repreendeu fortemente o presidente pela atitude.

“O presidente chamou a covid-19 de gripezinha. Agora, com 170 mil mortes, nega o que falou e culpa a imprensa. O presidente, que fazia o tempo todo a retórica do conhecereis a verdade, se esconde atrás da mentira a fim de se safar das atrocidades que diz”, afirmou Marina na sua conta do Twitter.