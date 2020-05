Marina quer Salles expulso de seu Ministério

Após a confirmação de que o ministro Ricardo Salles foi expulso do Novo, Marina Silva (Rede), quer mais. A ex-ministra quer que o atual titular da pasta do Meio Ambiente seja também defenestrado do ministério. “Agora, o mais importante é a Justiça retirá-lo do Ministério do Meio Ambiente por prevaricação no desempenho de suas funções”, afirmou Marina. O Novo expulsou Salles por ter se tornado ministro sem ter consultado a sigla. Salles, por sua vez, avisou que entre “(João) Amoêdo e (Jair) Bolsonaro”, fica com o segundo.

