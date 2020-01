Marina responde Guedes: ‘Inimigo são os governos que negam mudanças climáticas’

Gustavo Zucchi

Marina Silva (Rede) aproveitou que Paulo Guedes entrou no debate sobre o Meio Ambiente em Davos para contrapor a opinião do ministro. Ao contrário do “Posto Ipiranga” de Jair Bolsonaro, a ex-ministra mostrou não acreditar que o “inimigo do meio ambiente é a pobreza”, como defendeu Guedes e sim governos com políticas ambientais como as atualmente aplicadas no Brasil.

“O grande inimigo do meio ambiente são os governos que negam o grave problema das mudanças climáticas, desmontam a governança ambiental, incentivam formas predatórias de uso das florestas e sem nenhum escrúpulo culpam as vítimas da devastação, os pobres”, disse.