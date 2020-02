Marina Silva acusa governo de ‘falta de sensibilidade’

Equipe BR Político

A ex-ministra Marina Silva usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 10, para dizer que o governo federal é insensível em relação às necessidades da população que depende do Bolsa Família. Assim como o companheiro de partido, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Marina comentou a notícia da Folha de que houve um recuo, nos 200 municípios de menor renda per capita do Brasil, na cobertura e no ritmo de atendimento aos dependentes do programa de transferência de renda.

“Isso não é só incompetência, é falta de sensibilidade em relação às necessidades dos que mais precisam”, escreveu Marina na rede social.