Marina: ‘O áudio rebaixa a instituição Presidência da República’

Marcelo de Moraes

Candidata ao Planalto nas duas últimas eleições, Marina Silva (Rede) criticou a operação política feita por Jair Bolsonaro para intervir na liderança do PSL na Câmara. Para ela, a revelação do áudio das conversas de Bolsonaro com os deputados, tentando atraí-los para seu lado, serve apenas para rebaixar “a instituição da Presidência da República”.

“O áudio do presidente, sobre a articulação por cargos e recursos dentro do seu partido, rebaixa mais uma vez a instituição Presidência da República. Causa indignação constar que diante de tantas mazelas, o presidente dedique o seu tempo para coisas tão aviltantes”, afirmou Marina.