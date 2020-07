Marina sobre desmatamento: ‘Escancarado que problema não é de comunicação’

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou o governo nesta segunda-feira, 6, pela gestão do combate ao desmatamento na Amazônia, e destacou os índices preocupantes até o meio deste ano. “O governo gastou ínfimos 0,7% do que foi aportado para a operação militar de combate ao desmatamento na Amazônia. Está mais do que escancarado que o problema não é de comunicação”, escreveu nas redes sociais.

Nesta segunda, o Estadão revelou que a operação militar Verde Brasil 2, anunciada como principal estratégia do governo para reduzir o desmatamento na região, executou até o momento, apenas 0,7% do orçamento previsto. Liderada pelo vice-presidente, Hamilton Mourão e lançada no início de maio, a operação tinha duração prevista de um mês e renovada em 10 de junho para mais um mês.

Em resposta sobre a execução da verba, o Ministério da Defesa afirmou que o recurso não foi ainda fornecido. “Uma vez que os fundos específicos para a Operação Verde Brasil 2 ainda não foram disponibilizados pela área econômica, o Ministério da Defesa adiantou recursos orçamentários previstos específicos da rubrica de (Garantia da Lei e da Ordem) GLO para o pagamento de horas de voo iniciais da operação”, informou. O ministério citou operações anteriores e declarou que, “para cumprir estas e outras missões de GLO, e não prejudicar a atuação das tropas e o resultado da missão, as Forças Armadas adiantam os custos, utilizando seus próprios recursos orçamentários, enquanto não há o repasse dos recursos específicos”. Em junho, o jornal informou também que os resultados divulgados da Verde Brasil 2 foram inflados com dados de ações que não tiveram nenhum apoio militar e que, em algumas situações, se valeram de apreensões que ocorreram antes do início da operação.

“Os números do DETER, sistema de alerta do desmatamento na Amazônia, indicam uma realidade de destruição da floresta fora de controle e muito preocupante”, escreveu a ex-ministra.