Marina sobre pronunciamento de Bolsonaro: ‘Só discurso não basta’

Marcelo de Moraes

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva avalia que a decisão de Jair Bolsonaro de usar a cadeia nacional de radio e televisão para falar sobre a crise ambiental da Amazônia mostra que ele foi obrigado a ceder à pressão da sociedade. Mas, para ela, apenas reconhecer a existência do problema ambientá-la no País não é suficiente.

“O discurso de Bolsonaro em cadeia nacional, na TV e no rádio, foi uma demonstração de que a pressão da sociedade fez o presidente engolir suas grosserias e ataques contra os que historicamente defendem o meio ambiente. Mas só o discurso, não basta”, disse.