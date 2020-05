Marina: ‘Trajetória de Bolsonaro é marcada pela ausência de filtros de civilidade’

A ex-ministra Marina Silva criticou nesta terça-feira, 5, o mais recente ataque do presidente Jair Bolsonaro contra a imprensa. Na manhã de hoje, o chefe do Executivo mandou jornalistas “calarem a boca”, ao ser questionado sobre a troca na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

“A trajetória política do presidente Bolsonaro é marcada pela ausência de filtros de civilidade e respeito à democracia. Sua postura autoritária de querer calar a imprensa, reproduzida por seus apoiadores, deve ser condenada com veemência por afrontar a democracia e a Constituição”, escreveu Marina no Twitter.