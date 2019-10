Marinha diz que não há mais óleo em praias

Equipe BR Político

Em coletiva de imprensa, a Marinha do Brasil avisou que não há mais manchas de óleo atingindo praias do Nordeste e o que haveria apenas “bolotas” no mar que serão recolhidas na maré baixa. “Neste momento, não há registro de óleo em praias no Nordeste. Há registro de óleo em mangues, mas, em praias, elas estão limpas”, afirmou o comandante de Operações Navais da Marinha, almirante Leonardo Puntel.

No sábado, o vice-presidente Hamilton Mourão deu declaração semelhante à GloboNews. “O óleo já foi recolhido. Hoje acredito que não tem mais nenhuma praia suja no Nordeste. Todas estão com óleo recolhido. À medida que vai aparecendo, nós estamos deslocando os especialistas para lá, eles fazem a limpeza e pronto, a praia está em condições de banho”