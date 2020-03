Marinha planeja esvaziar parte dos tanques de navio encalhado no MA

Equipe BR Político

A Marinha planeja retirar parte do óleo e do minério do navio Stellar Banner como alternativa para tentar desencalhar a embarcação, que está a cerca de 100 km da costa do Maranhão. A informação foi divulgada no sábado, 29, em coletiva de imprensa com representantes da Polaris (proprietária da embarcação), Vale (que abasteceu o navio) e Ibama.

A ação deve ocorrer nos próximos dias. “Nós temos um plano que é exatamente para proteção de todo dano ambiental que, porventura, possa ser acionado. Então, temos apoio de empresas que estão entre as mais capacitadas do mundo, com grande experiência nisso, para preservarmos a parte ambiental”, explicou o comandante do 4º Distrito Naval da Marinha, Newton Costa Neto.

Até este domingo, 1, o navio segue encalhado com cerca de 290 mil toneladas de minério de ferro, além de quatro milhões de litros de combustível e óleo. Após encalhar, mais de 333 litros de óleo vazaram dos porões do navio, que se espalharam por uma área de 0,79 km², segundo o Ibama.