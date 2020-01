Marinho comemora Caged: ‘Número supera nossa expectativa’

O resultado positivo da geração de postos de trabalho, revelado hoje pelo Caged, foi comemorado pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. O secretário reconhece que o número “supera nossa expectativa e as projeções do mercado financeiro”.

“O Brasil gerou, em 2019, 644.079 novos postos de trabalho, segundo dados do Caged. São 115 mil empregos com carteira assinada a mais que 2018 (+21,63%) . É o melhor resultado desde 2013. O número supera nossa expectativa e as projeções do mercado financeiro, o que demonstra a confiança do setor produtivo na agenda econômica”, afirmou Marinho nas suas redes sociais.

Para o secretário, será importante investir, agora, na aprovação do Programa Verde Amarelo, que foi lançado via medida provisória e ainda precisa ser confirmado pelo Congresso. O problema é que, apesar do otimismo de Marinho, a proposta encontra enormes resistências entre os parlamentares e poderá sofrer alterações importantes no seu conteúdo.

“Vamos continuar trabalhando para melhorar as condições de empregabilidade com a aprovação da MP 905/2019, do programa Verde Amarelo. E prosseguir na agenda de desburocratização e simplificação”, diz.