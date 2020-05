Marinho presta depoimento hoje sobre vazamento a Flávio Bolsonaro

O empresário Paulo Marinho vai prestar depoimento nesta quarta-feira, 20, à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A oitiva do ex-bolsonarista se dará em um novo procedimento de investigação instaurado para apurar eventual participação de servidores no vazamento de informações sobre a Operação Furna da Onça.

Em entrevista ao jornal Folha, no último domingo, Marinho disse que Flávio soube com antecedência que a operação Furna da Onça seria deflagrada. Flávio não era alvo da operação, mas relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo Coaf já apontavam movimentações suspeitas nas contas do assessor Fabrício Queiroz, seu suposto operador financeiro no esquema de “rachadinha”.

Segundo Marinho, os advogados Miguel Braga Grillo e Victor Granado Alves compareceram à sede da PF junto com outra interlocutora, Val Meliga, para ouvir o que o delegado tinha a dizer. Entre os citados pelo empresário na reunião em que Flávio teria relatado o vazamento, apenas Marinho foi intimado.