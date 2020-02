Equipe BR Político

Logo mais, na desta terça-feira, 11, o economista Rogério Marinho toma posse como novo ministro do Desenvolvimento Regional. A cerimônia será às 14h, no Palácio do Planalto.

Marinho, que era secretário especial da Previdência, foi nomeado ministro da pasta na última quinta-feira, 6, no lugar de Gustavo Canuto, que vai assumir a presidência da Dataprev, empresa de dados da Previdência Social.