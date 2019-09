Marinho tranquilo com reforma

Gustavo Zucchi

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, demonstrou tranquilidade com o adiamento da votação reforma da Previdência no Senado. “Contanto que o cronograma original seja respeitado, está tudo bem”, disse ao BRP nesta terça-feira, 24. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em conjunto com os líderes, decidiu deixar para próxima semana o primeiro turno da reforma, tanto na CCJ quanto no plenário. Dentre os motivos, está a insatisfação da casa com a operação contra o senador e líder de governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e a não liberação de emendas aos congressistas.