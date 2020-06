Mário Frias chega afagando ‘ala ideológica’

O ator Mário Frias, novo secretário de Cultura do governo Bolsonaro, chegou ao cargo “afagando” a ala ideológica do governo. Em seu primeiro dia útil no posto, Frias esteve com Sérgio Camargo, o polêmico presidente da Fundação Palmares que ataca sem dó o movimento negro e suas vertentes.

Camargo vivia entre rusgas com a antiga secretária, a atriz Regina Duarte, que não escondia o desejo de trocar o comando da Palmares. Neste segunda, tanto Camargo quanto Frias registraram o encontro em suas redes sociais, com direito a troca de afagos. Frias agradeceu a recepção chamando Camargo de “irmão”. Já o presidente da Palmares resumiu o encontro com o popular “tamo junto”.