Marlos Ápyus: ‘Bolsonaro oferece riscos à democracia desde 2018’

Em artigo escrito especialmente para o BRPolítico, o jornalista Marlos Ápyus constrói uma linha do tempo para mostrar que, bem antes das eleições, Jair Bolsonaro e alguns dos seus mais próximos colaboradores já flertavam, de diferentes formas e em muitas oportunidades, com a ideia de um golpe ou intervenção militar. Os recentes ataques do já presidente da República à democracia e apoio a atos com viés golpista tiveram “ensaios” em episódios como a greve dos caminhoneiros de 2018 e tentativas “teóricas” de justificá-los em figuras como Olavo de Carvalho e Filipe G. Martins.

Marlos Ápyus, especial para o BR Político *

Setembro de 2017 se iniciava quando o site Conversa Afiada publicou uma breve mensagem remetida por Moniz Bandeira. Nela, a defesa de que só uma “intervenção militar” poderia salvar o Brasil de uma crise que, na verdade, não passava de uma lista de derrotas da oposição ao governo Temer. O especialista em política externa morreria dois meses depois, aos 81 anos, não sem antes a própria ideia ser rechaçada em publicações igualmente esquerdistas, como o Brasil 247 e o Diário da Causa Operária.

O Google Trends testemunhou que, naquele setembro, o tema “intervenção militar” só ganharia relevância semana depois, no que o general Hamilton Mourão, endossando o discurso da direita mais radical, defendeu que “ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do Judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso”. Mesmo assim, ao final do mês, Filipe Martins, que se tornaria assessor internacional de Jair Bolsonaro anos depois, usou a carta de Bandeira como prova de que, a exemplo do palestrante, os intelectuais da esquerda identificavam no Brasil “uma situação revolucionária” ainda sem o que chamava de “disposição revolucionária“.

Sem esconder que a palestra se originou das aulas que tomara com Olavo de Carvalho, Martins reconhecia usar termos de Leon Trotsky para argumentar que, assim como a revolução de 1917 teria sido o resultado de 28 anos de crise na Rússia, os protestos de junho de 2013 desencadearam fatos que, por aqui, finalmente resultariam na “Revolução Brasileira”, um acontecimento histórico que permitiria ao que tratava como “povo real” impor a própria vontade ao “povo oficial” – ou à visão equivocada que o establishment teria da opinião pública.

Não é explicado como tal imposição ocorreria, mas uma “intervenção militar” é citada como armas da direita e da esquerda. Para Martins, “a gente pode ter uma revolução à moda americana, ou uma revolução à moda francesa. Ou, pior ainda, à moda russa. Isso vai ser uma escolha que vai ter que ser feita por todos nós“.

De acordo com Martins, ainda faltava em 2017 quem conduzisse o processo revolucionário. Mas Bolsonaro já era apontado por ele como alguém que estaria alinhado com os anseios do “povo real”. Tanto que, nove meses depois, o deputado federal se prestaria ao papel.

Greve dos caminhoneiros de 2018

Ainda na palestra de 2017, aquele jovem de 29 anos chegou a dizer que, durante o impeachment de Dilma Rousseff, ouviu de um caminhoneiro que o “professor Olavo” inspirava a categoria. Em 21 de maio de 2018, Bolsonaro publicou um vídeo declarando apoio à greve dos caminhoneiros que se iniciava na mesma data. Contudo, ao afirmar que a paralisação estava “prevista a partir da segunda-feira“, deixou escapar que a mensagem fora registrada com alguma antecedência.

Naquela semana, Martins escrevia como se liderasse os grevistas, listando como reivindicação dos caminhoneiros a implementação do voto impresso, uma das raras emendas aprovadas por Bolsonaro em 28 anos como parlamentar. E alertava: “Em caso de descumprimento, nos somaremos ao clamor popular por intervenção militar“. No dia seguinte, o então já assessor do PSL garantiu: “Os donos do poder não têm a menor idéia do que os aguarda”.

A greve causava prejuízos bilionários quando o governo Temer colocou o Exército para desobstruir as vias. No dia 27, com a imprensa noticiando detenções, Bolsonaro publicou no Twitter que “qualquer multa, confisco ou prisão imposta aos caminhoneiros por Temer/Jungmann, será revogada por um futuro presidente honesto/patriota”.

Como de hábito, a mensagem soou mais um devaneio do deputado. Mas, aos bolsolavetes, serviu de senha para a intervenção militar tão desejada e, por vezes, amenizada em termos como “ruptura” ou “revolução brasileira”.

“Revolução Brasileira” foi justamente a expressão usada por Olavo em participação no canal da jornalista Joice Hasselmann para descrever o que estava em jogo naquela segunda-feira. Mas, se parecia haver na internet uma multidão sedenta pela volta da ditadura militar, em Brasília a imprensa não conseguiu encontrar mais do que mil manifestantes interessados na tal “ruptura”.

Só após o fiasco, Bolsonaro reclamou em entrevista que “a paralisação precisa acabar“. Mesmo renegando a convocação da greve, admitia que estava em contato com “gente deles” antes mesmo do início. E foi claro ao definir o que os próprios eleitores exigiam: “dar essa bandeira para o PT dizer que foi golpe, porque aí foi golpe mesmo”.

Na ressaca, Olavo tentou desconversar, mas deixou escapar que a tal revolução brasileira era mesmo golpista: “Com relação a intervenção militar, só acredito vendo!”.

26 de maio de 2019

Um ano depois, mesmo com Bolsonaro na Presidência, o clima seguia belicoso. Já se sabia que Carlos Bolsonaro tentava montar uma espécie de “Abin paralela”. Um polêmico inquérito aberto por Dias Toffoli era visto em Brasília como uma reação do STF a uma arapongagem percebida por algumas autoridades. Nas ruas, a oposição protagonizava gigantescos protestos contra o ministro da Educação. Em consequência, a palavra “impeachment” ganhava nos motores de busca uma relevância inédita na gestão.

Foi nesse contexto que o presidente compartilhou por WhatsApp uma mensagem obscura sobre o Brasil ser ingovernável. Passados quatro dias, em 21 de maio, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni foram destacados para domar a pauta de um ato convocado pela família Bolsonaro para o domingo seguinte. A ideia era fazer com que os manifestantes, em vez de fechamento do Congresso e STF, defendessem as reformas em tramitação.

Deu certo. Mas o ato governista findou menor do que o convocado pela oposição. De forma que, na terça-feira, Bolsonaro finalmente cedeu a apelos que Toffoli fazia desde a eleição, e os chefes dos três Poderes prometeram um pacto pela República.

Um novo AI-5

Mas não combinaram com a militância. Desde março de 2019, as redes bolsolavistas trabalhavam a ideia de que o Conselho da República seria uma “solução disponível“. Para tanto, argumentavam que o STF atuava de forma ilegítima, o que exigiria uma resposta “suprainstitucional”. A ideia consistiria em, chefiados por Bolsonaro, os 15 membros do Conselho acumularem as funções do Executivo e Legislativo de forma a conterem os “abusos” do Judiciário, em especial, aqueles perpetrados pelo STF contra a Lava Jato. Isso, claro, um ano antes de Sergio Moro se demitir reclamando que fora usado apenas para disfarçar o desinteresse presidencial no combate à corrupção.

Com o tempo, o Conselho da República se converteu no meio que levaria a um novo AI-5, uma ideia bizarra já verbalizada por blogueiro governista, terceiro filho e até ministro da Economia. Em 29 de outubro de 2019, num contexto em que a oposição chilena emparedava o governo local com violentos protestos, Eduardo Bolsonaro chegou a prometer na Câmara dos Deputados que, se a esquerda radicalizasse, “a gente vai ver a história se repetir”. E, enfatizando a pronúncia das vogais “A” e “I”, concluiu que “AÍ é que eu quero ver como é que a banda vai tocar”.

“Foda-se”

Se a ideia do Conselho da República era enquadrar o STF, o “foda-se” convocado involuntariamente por Augusto Heleno para o 15 de março de 2020 tinha por alvo o Congresso Nacional. O ineditismo, no entanto, veio da participação explícita de Bolsonaro na própria manifestação. Ignorando o temor do novo coronavírus, o ato contou com gritos do público por um novo AI-5, e foto de um presidente da República sorridente diante de cartazes que exigiam a queda do presidente da Câmara, fechamento do Congresso e do STF, e a implementação do voto impresso — a mesma “reivindicação” da greve dos caminhoneiros de 2018.

Quando o recorde de bizarrice parecia insuperável, Bolsonaro surgiu em pronunciamento pregando contra o trabalho do próprio Ministério da Saúde no combate à covid-19. A grotesca aparição na TV nasceu de conselhos do “gabinete do ódio“, um grupo de assessores de Bolsonaro que, segundo Hasselmann, coordena ataques nas redes sociais sob as lideranças de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Filipe Martins.

Ausente da produção do material, a ala militar do Planalto estranhou o argumento presidencial de que se antecipava a uma instabilidade democrática. Pouco antes, o Palácio do Planalto havia pedido um parecer sobre a decretação de um estado de sítio que só pode vir ao mundo com a convocação do Conselho da República. O dia do pronunciamento, inclusive, amanheceu com mais um artigo viralizando nas redes governistas, desta vez, sobre a aplicação de outro trecho da Constituição deturpado por intervencionistas. Nele, o autor defende que o artigo 142 seja usado como uma arma contra os governadores e prefeitos que combatiam o novo coronavírus.

Dia do Exército

Desde o 15 de março, Bolsonaro participava como “ouvinte” de manifestações antidemocráticas. No 19 de abril, contudo, a situação esquentou, com o presidente entoando um discurso golpista na frente do Exército, em Brasília.

Foi justo naquele domingo que Bolsonaro soube que Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e ministros do STF teriam se encontrado na madrugada para discutir um eventual processo de impeachment. Questionado, Moro negou a ocorrência do encontro. Mas o presidente preferiu confiar na informação recebida do próprio “sistema de informações”, ou a Abin paralela que Bebianno pensou ter vetado ainda em 2019.

Constrangido na reunião ministerial de 22 de abril, Moro demitiu-se dois dias depois apontando a interferência do ex-chefe na independência da Polícia Federal.

22 de maio de 2020

Na data em que Celso de Mello prometia liberar o conteúdo bombástico da polêmica reunião ministerial, Bolsonaro se decidiu por uma intervenção militar no STF, conforme reportagem da revista Piauí. O plano consistiria em enviar tropas para que destituíssem os 11 ministros da Suprema Corte “até que aquilo esteja em ordem”. O motivo, contudo, era o fato de o decano ter cumprido com a formalidade de consultar a Procuradoria-geral da República sobre um pedido de apreensão do celular do presidente.

Luiz Eduardo Ramos, secretário de Governo, concordou com o golpe. Walter Braga Netto, chefe da Casa Civil, e Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, discordaram apenas da forma como a coisa deveria ser feita, pois pesavam as consequências de tamanha insanidade.

Num segundo momento, André Mendonça (ministro da Justiça), Fernando Azevedo e Silva (ministra da Defesa) e José Levi (advogado-geral da União) se somaram ao time que buscava ares legais ao autogolpe. Mas coube a Heleno concluir que “não é momento para isso”. E assinar uma nota golpista que o próprio presidente da República compartilharia nas redes sociais.

Nos dias seguintes, Bolsonaro voltou a prestigiar esvaziados atos antidemocráticos, e participou de uma live em que o jurista Ives Gandra Martins tentava justificar o uso do artigo 142 numa intervenção militar. Noutro flanco, Eduardo Bolsonaro deu início a toda uma agenda de ameaças golpistas que só teve fim quando finalmente denunciado no Conselho de Ética da Câmara.

Quanto aos militares, alternaram-se no papel dúbio de oferecer garantias democráticas sucedidas por novas ameaças à democracia. Nisso, incluso, a figura de Mourão, ainda que só elevasse o tom quando a possibilidade de uma cassação da chapa presidencial ofuscava a de um processo de impeachment que o tornaria presidente da República.

Anarquia

Antes de se eleger vice-presidente, Mourão admitiu achar natural que, numa situação de “anarquia”, o presidente encampasse um autogolpe com apoio das Forças Armadas. Antes de morrer, Bebianno disse que havia um golpe de Estado nos planos de Bolsonaro.

Desde antes de chegar à Presidência, Bolsonaro se cercou de jovens com talento para narrativas que disfarçassem com um verniz intelectual dos mais fajutos o projeto antidemocrático em curso. Mas mesmo os idosos justificam o autoritarismo gritante como precaução contra uma anarquia que nunca vem.

Se a democracia resiste, não tem sido pela competência dos que a defendem, mas pela incompetência dos que a atacam. Contudo, estes seguem tentando. E se um dia conseguirem?

*Marlos Ápyus é jornalista potiguar radicado em São Paulo. Trabalhou como roteirista de vídeos para o site O Antagonista. Atualmente, publica seus textos no projeto independente jornalismo.art, em que consolida, analisa e contextualiza coberturas dos principais veículos de imprensa sobre temas da política. Está no Twitter como @apyus.