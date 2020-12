Marta Suplicy será secretária de Relações Internacionais de Covas

A ex-prefeita Marta Suplicy fará parte da gestão do prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Ela, que foi aliada do tucano durante a campanha, será secretária de Relações Internacionais. Pelo Twitter, ela disse que recebeu o convite com “grande honra e entusiasmo”.

“Utilizar a experiência que tenho nesta área em benefício de minha cidade levou-me a aceitar esse novo desafio. Sempre acreditei no instrumento do soft power e nas relações entre países e nos intercâmbios de todo tipo”, disse Marta.

Covas anunciou na terça-feira, 22, mais três nomes, incluindo a ex-senadora, que farão parte de seu secretariado a partir do ano que vem.

O prefeito também anunciou que o advogado César Azevedo ficará com a secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Ele é atual titular da pasta de Licenciamento e continuará no cargo, acumulando com a pasta de Urbanismo.

Já o atual secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, também será reconduzido na pasta.

Veja os nomes já anunciados por Covas:

Governo: Rubens Rizek

Justiça: Eunice Prudente

Fazenda: Guilherme Bueno

Relações Internacionais: Marta Suplicy

Urbanismo e Licenciamento: César Azevedo

Inovação e Tecnologia: Juan Quirós