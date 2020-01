Vasques da Cunha: ‘Não se enganem, não há coincidências’

Equipe BR Político

Em artigo escrito especialmente para o BRPolítico, o doutor em Filosofia e escritor Martim Vasques da Cunha analisa o artigo de Roberto Alvim à luz da estratégia de Olavo de Carvalho e mostra as referências intelectuais que levam os bolsolavistas a apostarem na dissonância cognitiva como método de persuasão.

Martim Vasques da Cunha, especial para o BRPolítico

O infame vídeo do agora ao que tudo indica ex-secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, viralizou nas redes sociais como uma moléstia. Todos só falam nele. Afinal, vemos ali um alto burocrata estatal, vestido como se fosse a um velório, com um esgar em sua expressão que lembra os famosos personagens perturbados dos filmes de Stanley Kubrick. Como se não bastasse, resolveu plagiar descaradamente um discurso de Joseph Goebbels, o famoso titereiro de propaganda de Adolf Hitler – os líderes daquele grotesco partido político conhecido como “nazista”.

Alvim, sempre rápido no gatilho, defendeu-se, afirmando que este momento na sua fala foi somente “uma coincidência retórica”. Porém, neste caso específico, não há coincidências. É nítido que o vídeo foi concebido para chocar. Trata-se de uma estratégia de persuasão política, que engloba um toque de Programação Neuro-Linguística ali, outro toque de hipnose acolá, e quem sabe um pouco de pimenta amalucada mesmo.

Quem leu o livro Ganhar de Lavada, de Scott Adams (Editora Record), sabe do que falo. Sim, Adams é o criador da célebre tira de quadrinhos Dilbert, mas também se especializou naquilo que chamou de “arte da persuasão”, chegando ao ponto de prever, com um ano de antecedência, que Donald Trump ganharia as eleições presidenciais americanas em 2016 justamente porque ele percebeu que o candidato republicano usava esses mesmos artifícios. Ou seja: conhece do riscado.

Um desses truques é a tal da “dissonância cognitiva”. Em geral, ela é iniciada por meio de um “gatilho”, como, por exemplo, um erro proposital de grafia ou de sintaxe em uma frase aparentemente banal, mas que se revela um escândalo se depender do cargo do político (foi o que aconteceu com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, com o seu “imprecionante”, apesar de que há sérias dúvidas se houve alguma intenção nesta gafe). Outras vezes, ela ocorre quando um candidato usa de um discurso próximo do extremismo ideológico para que uma determinada imagem fique na cabeça do eleitor. Se você se lembrou do famoso “muro” que dividiria os EUA do México nas polêmicas falas de Trump durante a sua campanha, saiba que está no caminho certo do nosso raciocínio.

Para este tipo de estratégia política, o importante é sempre manter a dissonância cognitiva, custe o que custar. Afinal de contas, a nova política não trabalha mais com a racionalidade do cidadão normal. É o irracional que nos comanda. Portanto, o vídeo de Roberto Alvim cumpre todas essas características: ele expõe um discurso que se aproxima do extremo, usa de expressões insultantes e de uma estética decididamente “kitsch” para criar um ruído de percepção tanto na grande mídia como nas redes sociais. E, infelizmente, o “homem comum enfim” cai nesta armadilha como um pato.

Enquanto isso, por outra estranha coincidência, a “teia hierárquica” de Olavo de Carvalho começa a se retirar do jogo político. Há alguns meses, para esse grupo, Alvim era o novo Messias da cultura brasileira, como já escreveram artistas e intelectuais cooptados pelo governo, de uma forma ou de outra – entre eles, o cineasta Josias Teófilo, o sociólogo Eduardo Matos de Alencar e o cientista político Lucas Mafaldo. Isto sem contar, claro, o próprio Olavo, o qual, provavelmente intuindo o desastre que foi o vídeo de Alvim, já escreveu que “é cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos”.

Não há nada para se ver. É nítido que o secretário nacional da Cultura é nada mais, nada menos que um “filotirânico”. Ou seja: pouco importa se ele usasse um discurso nazista, comunista ou islamita; o importante é observar que a revolta do subsolo comandada por Olavo de Carvalho – e da qual Jair Bolsonaro é somente o hóspede que abriga o parasita, pronto para ser descartado – é claramente totalitária, desde sempre.

É o que provo no meu livro A Tirania dos Especialistas (2019), quando escrevo que essa revolta é “uma forma muito precisa e técnica de anti-intelectualismo, com pretensões de alterar o que reconhecemos como o ser humano, modificando o que sempre se soube dele por meio de relatos históricos, em um discurso politizado (com uma aparência filosófica ou religiosa) que resolveria todos os nossos problemas. Os alunos [e os apaniguados de Olavo] são capturados por uma devoção peculiar, como se tocados por uma iluminação celestial por meio da qual, conforme diria Václav Havel, entendem que o centro do poder é igual ao centro da verdade”.

Esse amor pela tirania, explicitado na estética medonha da polêmica peça de propaganda publicada ontem, é o que liga Alvim ao bolsolavismo que alimenta o governo do presidente. Não há como fugir disso. Tanto o vídeo do secretário como a retirada de Olavo & Cia fazem parte de uma mesma estratégia, aparentemente caótica, que mexe com a persuasão das pessoas e faz crescer ainda mais o ruído na transmissão de conhecimento. Este método tem um nome: é a incapacidade de assumir a responsabilidade por seus atos e suas ideias – uma tática sempre usada por intelectuais de gabinete que, no fim, apenas desejam mandar no destino do país conforme suas ideias alucinadas.

A “coincidência retórica” que Alvim usa em sua defesa é a mesma casuística filosófica que Olavo usa há anos em seus escritos e em seus pronunciamentos. Ambos são incapazes de “arriscar a própria pele”. E o truque da “dissonância cognitiva” abordada por Scott Adams é o disfarce perfeito para que não percebamos o que está realmente em risco: a nossa liberdade.

Martim Vasques da Cunha é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade de São Paulo e autor de A Tirania dos Especialistas (2019) e A Poeira da Glória (2015).