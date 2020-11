Matarazzo declara voto em Covas

Vera Magalhães

O ex-candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo, resolveu declarar voto em Bruno Covas no segundo turno na capital paulista.

“É do processo democrático termos que escolher entre dois candidatos agora. Vou exercer minha cidadania e fé na democracia. Diante das opções postas no segundo turno, darei meu voto ao Bruno”, afirmou o ex-candidato ao BR Político nesta terça-feira.

Matarazzo já conversou com o tucano na noite de domingo para parabenizá-lo pelo desempenho na primeira etapa da eleição. A decisão de declarar voto, sem, no entanto, por ora, se engajar na campanha, foi tomada em caráter pessoal, e não partidário.

Em entrevista à rádio CBN, na segunda-feira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi cauteloso e não declarou apoio a Covas. Ele preferiu comemorar o crescimento do partido nas urnas. O PSD, fundado em 2011 como uma dissidência do DEM, foi o terceiro partido a sair com mais prefeituras no primeiro turno, 648, mas o primeiro em número de pessoas governadas: 21 milhões.

A performance nas capitais também trouxe um trunfo importante: o PSD elegeu em primeiro turno o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que trocou o nanico PHS pela sigla de Kassab em 2019.

Histórico

A declaração de voto de Matarazzo em Covas vem depois de o ex-candidato do PSD ter deixado o PSDB em 2015, depois de se desfiliado e abandonado o processo de prévias para a escolha do candidato do partido à prefeitura em março de 2016.

Logo em seguida ele se filiou ao PSD de Kassab, que fechou aliança com o então PMDB em torno da candidatura de Marta Suplicy, de quem Matarazzo foi vice. Naquele ano, Doria venceu as eleições em primeiro turno, e chapa Marta-Matarazzo ficou em quarto lugar, com pouco mais de 10% dos votos, atrás do tucano, de Fernando Haddad (PT) e Celso Russomanno (PRB).

Matarazzo foi um dos homens fortes das gestões de José Serra e Kassab na prefeitura, entre 2005 e 2012. Foi subprefeito da Sé (2005 a 2007), secretário municipal de Serviços (2005 a 2006) e secretário de Coordenação das Subprefeituras (2007 a 2009).

Depois da reeleição de Kassab, que venceu o tucano Geraldo Alckmin em 2008, deixou a prefeitura no ano seguinte e foi secretário de Cultura de São Paulo entre 2010 e 2012, quando deixou o cargo para disputar uma vaga como vereador. Foi o segundo mais votado do Brasil naquele ano, com 117,6 mil votos.

Em toda essa trajetória, nunca escondeu que seu objetivo político era ser prefeito da cidade de São Paulo, com a qual sua família tem uma ligação histórica. Neste ano conseguiu a legenda do PSD para o voo próprio. Numa eleição com grande pulverização de candidatos e marcada pela pandemia, teve 82.743 votos, 1,55% dos válidos. O PSD elegeu 3 vereadores para a Câmara Municipal.