‘Matemática política’ para definir veto

Equipe BR Político

Mais cedo postei aqui no BRP minha coluna deste domingo, em que mostro o dilema de Jair Bolsonaro na definição do veto à Lei de Abuso de Autoridade. Em reportagem sobre o assunto, a Folha mostra que está em curso uma tentativa de acordo para um veto que não seja muito extensivo, a ponto de ser derrubado pelo Congresso, nem tão frouxo como gostariam deputados e senadores do centrão.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), diz que Bolsonaro tem de fazer uma “matemática política” para definir o quanto vai vetar. O Congresso também vê a questão como uma chance de enfraquecer o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tenta convencer Bolsonaro a vetar ao menos dez artigos da proposta aprovada.