Mato Grosso do Sul só terá aulas presenciais no ano que vem

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anunciou que as aulas da rede estadual de ensino não serão retomadas de forma presencial neste ano. Ele avisou que um novo decreto sobre o tema será publicado nesta terça-feira, 6, no Diário Oficial. “As atividades continuarão sendo desenvolvidas de forma remota, como vêm sendo realizadas desde o início da pandemia do novo coronavírus”, disse em seu Twitter.

A retomada das aulas presenciais é um tema que especialistas tem batido na tecla. Em especial devido à falta de acesso à internet que aflige muitos alunos. “Todas as nossas medidas têm sido adotadas com base na ciência e com muita responsabilidade”, afirmou Azambuja.