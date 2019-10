Mattar: ‘Temos um Estado gigantesco, lento e oneroso’

Equipe BR Político

O Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, reforçou a visão do governo de acelerar o processo de desestatização. Durante sua participação no Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São Paulo, Mattar não teve rodeios ao falar do gigantismo do Estado brasileiro e suas consequências negativas.

“Temos um Estado gigantesco, lento e oneroso para o pagador de impostos. No mercado privado, eu venderia empresas em 75, 90 dias. Temos atualmente, no processo de desestatização, uma média de 11 meses para a venda. Precisamos fazer isso de maneira mais rápida”, afirmou Mattar.

O secretário também ressaltou que os problemas na economia do País não surgiram hoje e que leva tempo para recuperar essa situação. “Pela primeira vez temos um governo liberal na economia. O que foi feito de errado em 30 e 40 anos não vai ser consertado em 4 anos. Dedico 80% do meu tempo a desconstruir o que encontrei e apenas 20% para pavimentar a estrada do futuro do Brasil”, acrescentou.