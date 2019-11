MBL pede afastamento de mais um ministro do STF

Equipe BR Político

O Movimento Brasil Livre (MBL) protocolou nesta quinta, 21, um pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no Senado, por “abuso de autoridade” ao pedir e receber dados fiscais sigilosos e provas obtidas em investigações contra mais de 6 mil contribuintes nos últimos três anos da Receita Federal.

“O Representado vilipendiou os Direitos e Garantias Individuais de mais de meio milhão de brasileiros com um único despacho – inexiste na história jurídica brasileira sequer indício de ato abusivo maior que o presente. Há que se destacar, a título de exemplo e contextualização, que a prática de condutas abusivas por parte do Representado têm sido rotineiras, como se viu na infeliz ocasião em que determinou, ex oficio, a abertura de inquérito 4.781, para apurar responsabilidade sobre notícias fraudulentas (fake news), denúncias caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte”, diz o texto.

No ano passado, o MBL também protocolou no Senado um pedido de impeachment de outro ministro da Suprema Corte, Luiz Fux, por crime de responsabilidade ao “achacar” o ex-presidente Michel Temer para aumentar o salário dos ministros do STF.