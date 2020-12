MDB acerta que lançará candidato para eleição no Senado

O MDB decidiu em reunião na manhã desta quarta-feira, 16, que lançará de forma unificada um candidato para a presidência do Senado. Ficou acertado que a bancada toda estará ao lado do nome que mais tiver votos na disputa. Ao todo, quatro nomes se colocaram como postulantes: Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS).

Em nota, o partido defendeu a proporcionalidade e o direito de indicar o presidente da Casa Legislativa por ser a maior bancada. Dois partidos estariam conversando com os emedebistas para um possível apoio: PSD e Podemos, respectivamente segunda e terceira maior bancada no Senado. A ideia é que os 13 senadores do partido votem fechados no nome que tiver maior probabilidade de vitória.