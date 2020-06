MDB defende auxílio emergencial de R$ 600 por mais dois meses

O MDB decidiu apoiar a prorrogação do auxílio emergencial por, pelo menos, mais dois meses sem redução do valor atual de R$ 600. O partido reforça, assim, a pressão do Congresso contra o governo que admite prorrogar o socorro, mas reduzindo o benefício para apenas R$ 200.

“Como presidente do MDB, ouvi as bancadas do partido no Congresso e decidimos que vamos defender a prorrogação do auxílio emergencial R$ 600 por, no mínimo, dois meses”, afirmou na noite de terça-feira, 23, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP).