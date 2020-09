MDB é o partido com maior número de candidatos; veja lista

Assim como foi no pleito de 2016, o MDB é o partido com o maior número de candidatos nas eleições municipais deste ano. De acordo com a atualização feita às 14h28, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 44.256 nomes foram registrados pela legenda para concorrer aos cargos de prefeito, vice e vereador. Há quatro anos, 44.489 disputaram o pleito pelo então PMDB.

O PSD aparece na segunda posição, com 39.029 candidatos na disputa. A sigla melhorou uma posição em relação ao pleito de 2016. Em terceiro lugar, o PP terá 37.760 candidatos nas eleições municipais deste ano. Também uma posição à frente do que apresentou há quatro anos.

Na sequência, com pouca diferença entre um e outro, aparecem DEM (32.535) e PSDB (32.476). A dupla é seguida pelo PT, com 30.957 postulantes. Em comparação com o pleito passado, a legenda melhorou uma posição.

Republicanos (28.178), PDT (28.085), PL (27.877) e PSB (26.276) completam o ranking dos dez partidos com maior número de inscritos nas eleições de novembro.

Veja a lista completa aqui.