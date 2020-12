MDB em Roraima tenta impedir envio de transformadores para o Amapá

O MDB em Roraima está tentando impedir que transformadores do Estado sejam enviados para o Amapá, que enfrentou nas últimas semanas uma grave crise de energia que deixou boa parte de suas cidades completamente no escuro. A sigla entrou com um pedido de limar na Justiça Federal de RR argumentando que a decisão poderá “deixar o Estado de Roraima em situação total de risco e vulnerabilidade no que tange ao abastecimento e “distribuição de energia”.

Na sexta-feira, 30, transformadores da Eletronorte foram cedidos para a concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) e teve autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “A decisão irá sujeitar a população roraimense ao risco semelhante ao vivenciado pela população amapaense”, diz o MDB, conforme revelou o Broadcast Político.