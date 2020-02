MDB fazendo barba, cabelo e bigode nas lideranças do governo

Com a indicação do deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-RS) para ser líder do governo na Câmara, o MDB assegura a hegemonia completa no comando das lideranças formais do presidente Jair Bolsonaro dentro do Congresso.

Hoje, dois emedebistas já exercem essas funções. O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) lidera o governo no Senado. Outro senador, Eduardo Gomes (MDB-TO), é o líder do Congresso. A única vaga que pertencia a um parlamentar de outro partido era a de líder na Câmara, ocupada pelo deputado Major Vitor Hugo, que pertence ao PSL goiano e deve seguir Jair Bolsonaro quando o Aliança pelo Brasil sair do papel.