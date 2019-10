MDB na liderança? ‘Já vimos este filme antes’

Equipe BR Político

O senador Randolfe Rodrigues ironizou a escolha de Jair Bolsonaro de trocar a liderança de governo no Congresso. “O MDB volta ao Congresso em grande estilo”, disse o líder da minoria no Senado. Nesta quinta-feira, 17, após novos desdobramentos na cisão do PSL, o presidente da República decidiu substituir a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO). “Bolsonaro colocou na liderança do Congresso o MDB. Agora, no Senado, o MDB também. Já vimos esse filme antes. A velha política não consegue se esconder por muito tempo”, complementou Randolfe.