MDB não vai alterar calendário de filiações

O MDB afirmou nesta manhã de sexta, 20, que não vai alterar seu calendário de filiação em decorrência das necessidades de isolamento social impostas pela pandemia do coronavírus. Conforme você leu aqui ontem no BRP, o deputado federal Léo Moraes (RO), líder do Podemos na Câmara, pediu na quinta, 19, à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, o adiamento das eleições municipais de 2020. A corte indicou que não deve acatar o pedido. Um dos argumentos do parlamentar é de que a pandemia não vai permitir que os candidatos e partidos cumpram agendas de pré-campanha em campo, como as filiações neste atual momento de vigência da janela partidária.

#seliga O prazo de filiações não foi alterado. Vamos cumprir a legislação eleitoral com distanciamento social. Filie-se sem aglomerações e respeitando as orientações do @minsaude. #eusouMDB #PontoDeEquilíbrio15 pic.twitter.com/XgJe9cPapF — MDB Nacional (@MDB_Nacional) March 20, 2020