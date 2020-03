MDB no Senado anuncia voto para manter veto

Gustavo Zucchi

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) anunciou há pouco que o partido fechou questão e votará pela manutenção do veto presidencial ao Orçamento impositivo. A sigla tem 14 senadores. Com isso, deputados já estão dando como “perdida” a possibilidade de um acordo nesta terça-feira, 3. Haverá ainda uma reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tentar chegar a um consenso. Mas o mais provável no momento é que a sessão seja derrubada por uma obstrução em massa dos partidos de centro da Câmara.