MDB ocupando mais espaço no governo Bolsonaro

Marcelo de Moraes

A entrada do senador Eduardo Gomes (MDB-TO) na vaga da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) como líder do governo no Congresso amplia a presença dos emedebistas na equipe de Jair Bolsonaro. Além de Gomes, o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) já lidera o governo no Senado e o deputado Osmar Terra (RS) comanda o Ministério da Cidadania.

Apesar disso, oficialmente, o partido segue sem ter qualquer vínculo com o governo. Politicamente, o MDB está alinhado dentro do grupo do Centrão, que é liderado, informalmente, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).