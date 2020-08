MDB pede envio de reforma administrativa

Após a saída de Paulo Uebel da Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia devido ao não envio da reforma administrativa, o MDB está pedindo para o governo acelerar sua proposta. O líder da sigla na Câmara e presidente nacional do partido, Baleia Rossi, gravou um vídeo falando que considera um erro do Planalto postergar essa discussão. “Temos que aproveitar um congresso reformista que já está discutindo de forma avançada a reforma tributária para também discutirmos e votarmos a reforma administrativa”, disse.

Rossi é também o autor da PEC 45, um dos textos base da reforma tributária que está em discussão em uma comissão mista de deputados e senadores. Na última terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as reformas seguem o “ritmo da política” e que isso causou a insatisfação de seus dois secretários.