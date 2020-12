MDB planeja crescer bancada no Senado antes da eleição

Parte da estratégia do MDB para conquistar a presidência do Senado parte em aumentar sua bancada até fevereiro. A legenda, que hoje possui 13 senadores, deve chegar a 15 antes da abertura do próximo ano Legislativo. Os nomes dos dois senadores que trocariam de sigla são guardados a sete-chaves pelas lideranças. Mas, de acordo com o Broadcast Político, os nomes que devem engrossar as fileiras emedebistas são de Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e o de Rose de Freitas (Podemos). O MDB tem quatro pré-candidatos para a sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP): Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS).