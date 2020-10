MDB pode ser nova ‘casa’ para Bolsonaro?

Com o Aliança pelo Brasil longe de virar uma realidade, novos partidos estariam flertando com Jair Bolsonaro. A figurinha da vez seria o MDB. O jornalista Gerson Camarotti, do G1, informou que o líder da sigla no Senado, Eduardo Braga (AM), teria convidado o atual ocupante do Palácio do Planalto para se filiar à legenda.

Braga foi anunciado nesta sexta-feira, 9, como relator da indicação de Kassio Nunes Marques no Senado. A “boa relação” de Bolsonaro com o MDB também se reflete com Márcio Bittar (AC), relator da PEC que criará o Renda Cidadã. Os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (TO) também são emedebistas. Desde que deixou o PSL, Bolsonaro foi convidado por diversos partidos, como o Republicanos, que conquistou o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro.