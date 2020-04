MDB vai ao Planalto e sai dizendo que não quer cargos

Nesta quarta-feira, 22, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) foram ao Palácio do Planalto para um encontro com Jair Bolsonaro. E saíram dizendo que o partido não terá cargos na negociação do presidente da República com o centrão, parte do plano de Bolsonaro para ganhar influência no Congresso e isolar Rodrigo Maia (DEM-RJ). “”O MDB não tem intenção de indicar cargo no governo”, disse Rossi. Bolsonaro já recebeu lideranças do PL, PSD, Republicanos e Progressistas, que devem ganhar cargos na esfera do governo federal.