MEC aperta regras do Fies

Vera Magalhães

O Ministério da Educação mudou as regras do Fies, o programa de crédito universitário, para poder cobrar na Justiça os alunos inadimplentes. Para 2020 é esperado um recorde de inadimplência no programa, cujo rombo já soma R$ 12 bilhões. Pelas regras agora alteradas, as dívidas só poderiam ser cobradas administrativamente.

Uma nota técnica do FNDE, órgão do MEC responsável pelo Fies, estipulou que contratos vencidos há mais de 360 dias podem ser passíveis de cobrança judicial. Outras mudanças também estabelecem nota mínima em redação no Enem para que o aluno possa pleitear o acesso ao financiamento. Também se criou uma nota mínima para a transferência de curso entre alunos com Fies.

Para o ano que vem, o valor de crédito será reduzido. O Fies tem batido sucessivos recordes de inadimplência desde 2015.