MEC autoriza aulas remotas enquanto durar a pandemia

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), que permite que as escolas públicas e particulares do País adotem o ensino à distância enquanto durar a pandemia. O despacho do MEC foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 10, diz que a permissão se manterá enquanto as “condições sanitárias locais trouxerem riscos às atividades presenciais”.

O documento foi aprovado pelo CNE em outubro e desde então aguardava a validação do MEC, segundo o Estadão. Depois de longa negociação com o ministro Milton Ribeiro, o CNE suprimiu a data “31 de dezembro de 2021” do texto.

O texto afirma que as atividades não presenciais poderão ser usadas em “caráter excepcional, para integralização da carga horária” quando houver “suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais” e com “condições sanitárias locais que tragam riscos”.