MEC confirma que livros didáticos serão ‘suavizados’

Equipe BR Político

Após o presidente Jair Bolsonaro defender uma “suavização” no conteúdo de livros didáticos, o secretário executivo do Ministério da Educação, Antonio Paulo Vogel, confirmou que haverá mudanças, mas não quis detalhar quais. “Não há nenhuma grande novidade nessa história. Vamos deixar acontecer. Os senhores vão vendo à medida em que for acontecendo”, disse Vogel, negando-se a dar mais informações.

Na semana passada, Bolsonaro disse que os livros didáticos têm “muita coisa escrita” e sinalizou mudanças. “Os livros hoje em dia, como regra, é um montão, um amontoado… Muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo”, afirmou o presidente. Já o ministro Abraham Weintraub, em transmissão ao vivo ao lado do presidente, prometeu que sairá “muita porcaria” da lista de obras entregues aos estudantes.