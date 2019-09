MEC desbloqueia R$ 1 bi de orçamento das federais

Equipe BR Político

O MEC anunciou o descontingenciamento de mais da metade das verbas bloqueadas no orçamento de 2019 das universidades federais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a verba será disponibilizada às instituições ainda nesta segunda-feira, 30. O desbloqueio total é de R$ 1,156 bilhão, que será distribuído proporcionalmente, de acordo com o valor que foi congelado em cada universidade. Dos R$ 5,8 bilhões que foram contingenciados no orçamento da pasta no primeiro semestre, R$ 3,8 bilhões ainda não foram liberados.

A série de bloqueios na pasta teve início em abril, e deixou as federais próximas de um “apagão”. Uma reportagem do Estadão mostrou, em agosto, que as universidades corriam o risco de suspender as aulas depois de setembro, por não terem verba para pagar serviços básicos como energia, segurança e limpeza.

Segundo o Broadcast Político, serão desbloqueados também R$ 270 milhões para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), financiadora da maior parte das bolsas de mestrado e doutorado no País. Como você viu aqui no BRP, mesmo com esse descontingenciamento para este ano, a Capes receberá, em 2020, menos da metade do orçamento que teve em 2019.