MEC determina volta às aulas nas federais a partir de janeiro

Mesmo com os sinais de segunda onda da pandemia de covid-19, o Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira, 2, um decreto que determina a volta às aulas presenciais em universidades e institutos federais a partir de 4 de janeiro de 2021. A medida, que foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU), é assinado pelo ministro Milton Ribeiro.

As aulas presenciais estavam suspensas nas federais desde março, devido à pandemia do novo coronavírus.

No texto, o MEC determina que, para retomar as atividades presenciais, as instituições devem adotar um “protocolo de biossegurança”, definido na Portaria MEC nº 572, de 1º de julho de 2020, contra a propagação do novo coronavírus (covid-19).