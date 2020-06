MEC suspende portaria de Weintraub sobre cotas na pós-graduação

Depois de gerar muito barulho e crítica de diversos setores da sociedade, o Ministério da Educação tornou sem efeito a portaria publicada na última quinta-feira dia, assinada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, que extinguia a reserva de cotas em cursos de pós-graduação nas universidades brasileiras.

A nova portaria, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 23, é assinada pelo ministro interino Antonio Paulo Vogel de Medeiros e retoma o previsto pela portaria do dia 11 de maio de 2016, que estabelece a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação.