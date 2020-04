O cardiologista Roberto Kalil Filho, do hospital Sírio Libanês, afirmou nesta quarta, 8, ao apresentador Datena que tomou a cloroquina, entre vários outros medicamentos, no tratamento contra a covid-19. Em campanha para que o Ministério da Saúde libere o quanto antes o uso da substância para tratamento irrestrito de pacientes com a doença, o presidente Jair Bolsonaro cobrou de Kalil e do médico David Uip informações de como se curaram, conforme você leu mais cedo aqui no BRP.