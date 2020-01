Medida do MEC sobre viagens de cientistas é rechaçada

Equipe BR Político

Políticos e especialistas criticaram nas redes sociais uma portaria do Ministério da Educação publicada em dezembro, mas que caiu na opinião pública na quinta-feira, 30, que restringe o número de cientistas e pesquisadores brasileiros em congressos nacionais e internacionais, mesmo que a despesa com a viagem não seja do governo. “Absurdo! Medida sem precedentes, antidemocrática e, mais uma vez, contra a educação!”, escreveu o deputado federal João Campos (PSB-PE), no Twitter.

Uma carta enviada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), duas das principais entidades científicas do País, ao ministério pediu revogação urgente da portaria. De acordo com as instituições, as reuniões científicas são cruciais para a troca de conhecimento e o estabelecimento de parcerias.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro, só poderão ser enviados “no máximo dois representantes para eventos no País e um representante para eventos no exterior, por unidade, órgão singular ou entidade vinculada”. Se mais pessoas quiserem participar, é necessária uma solicitação ao MEC de autorização especial e o pedido só pode ser feito “em caráter excepcional e quando houver necessidade devidamente justificada, por meio de exposição de motivos dos dirigentes das unidades”, de acordo com a regulação.

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou no Twitter que irá acionar a Justiça contra a portaria e o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) também rechaçou a medida pela rede social. “Nunca se viu um presidente ir contra sua nação dessa maneira”, afirmou.

