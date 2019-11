Medidas do governo deram gás ao varejo

Equipe BR Político

O aumento de 0,7% nas vendas do comércio varejista nacional em setembro em comparação com agosto revelado pelo IBGE na quarta-feira, 13, indica que duas medidas econômicas tomadas pelo governo foram eficientes. As altas foram generalizadas em sete das oito atividades pesquisadas.

A primeira delas foi a liberação dos saques do FGTS, que começou em setembro. A segunda foi a realização da Semana do Brasil, na primeira quinzena do mês. Em comparação com setembro de 2018, o varejo cresceu 2,1%, sexta taxa positiva seguida.

As maiores altas em setembro ocorreram nos segmentos de móveis e eletrodomésticos (5,2%), tecidos, vestuário e calçados (3,3%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,8%) e combustíveis e lubrificantes (1,2%).