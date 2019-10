Equipe BR Político

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, prometeu para está sexta-feira, 1, as medidas do governo para estimular o emprego de jovens. Como o BRPolítico informou nesta segunda-feira, 28, a semana deve ser marcada por uma “ofensiva” do governo para estimular a economia pós-Previdência. Dentre as medidas previstas estão três PECs que serão entregues ao Senado, incluindo uma que reformula a chamada regra de ouro.