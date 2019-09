Meio ambiente é pré-condição de acordo para maioria da UE

Equipe BR Político

Em levantamento feito com os 28 membros da União Europeia sobre o acordo do bloco com o Mercosul, a Folha detectou que 15 deles, com maior ou menor grau de dureza, dizem estar comprometidos com o acordo comercial, mas usam a questão ambiental como instrumento de pressão.

Desse grupo, a Eslovênia afirma que “o sucesso do acordo depende do respeito a normas e princípios comuns, particularmente na área do desenvolvimento sustentável e da luta contra a mudança climática”. O pequeno Luxemburgo, com 600 mil habitantes, diz que gostaria “de ver um claro empenho político na implementação do Acordo de Paris e na luta contra o desmatamento antes de o acordo UE-Mercosul ser concluído”.