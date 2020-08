Meio Ambiente tem previsão de corte de R$ 120 milhões para 2021

Na confusão provocada pelo bloqueio de recursos do Ministério do Meio Ambiente para o combate às queimadas e ao desmatamento, uma informação importante passou batida. Há um corte expressivo de R$ 120 milhões dos recursos da Pasta previstos para o próximo ano.

Apesar de todos os problemas no setor, o governo prevê retirar essa quantia do orçamento do ministério, como indica a nota oficial divulgada ontem pela Pasta para criticar os bloqueios.

“Segundo informado ao MMA pelo Secretário Esteves Colnago do Ministério da Economia, o bloqueio atual de cerca de R$ 60 milhões de reais para IBAMA e ICMBIO foi decidido pela Secretaria de Governo/SEGOV e pela Casa Civil da Presidência da República e vem a se somar à redução de outros R$ 120 milhões já previstos como corte do orçamento na área de meio ambiente para o exercício de 2021”, revela o comunicado do MMA.