Doria e Meirelles comemoram aprovação de novo marco do saneamento

O governador e o Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) e Henrique Meirelles, respectivamente, comemoraram, nesta quinta-feira, 25, a aprovação feita pelo Senado na noite de ontem do novo marco do saneamento.

Pelo Twitter, os dois foram na mesma linha e disseram que o projeto que permite a entrada da iniciativa privada no setor vai trazer “um avanço histórico para o Brasil”. O projeto foi aprovado com 65 votos favoráveis, 13 contrários e nenhuma abstenção.

“Um grande avanço na saúde e para levar mais dignidade aos brasileiros”, escreveu Doria, que parabenizou os senadores pela aprovação.

Segundo Meirelles, o novo marco do saneamento “possibilita que um setor extremamente carente receba investimentos, que poderão salvar vidas e proporcionar uma existência mais digna a milhões de brasileiros”, escreveu no Twitter.

A aprovação do novo marco do saneamento pelo Senado é um avanço histórico para o Brasil. Possibilita que um setor extremamente carente receba investimentos, que poderão salvar vidas e proporcionar uma existência mais digna a milhões de brasileiros. — Henrique Meirelles (@meirelles) June 25, 2020