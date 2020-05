Meirelles diz que reabertura vai começar pelo interior de SP

O secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o governo “não está para anunciar” uma reabertura da economia na região metropolitana de São Paulo no contexto da pandemia do novo coronavírus. Em live da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, o ex-ministro da Fazenda disse que o plano de reabertura gradual do Estado previsto para começar no dia 1 de junho deve ser iniciado pelo interior.

“Vamos começar pelo oeste do Estado, em cidades com menor densidade e maior capacidade de atendimento hospitalar. Na região metropolitana, a reabertura vai depender da evolução dos casos e da capacidade hospitalar”, disse. O secretário afirmou que o índice de ocupação de leitos na região metropolitana, atualmente de 91%, é “um número preocupante”.

O economista afirmou esperar uma queda no PIB do País de 7% neste ano. Nesta segunda, o Boletim Focus, que vem reduzindo suas expectativas da economia brasileira semanalmente, divulgou estimativa de queda de 5,89%. Segundo ele, o São Paulo deverá ter retração semelhante, com recuo esperado de 30% na arrecadação em maio e junho. / Roberta Vassallo